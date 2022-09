X Factor 2022, la commozione di Damiano dei Maneskin per Linda Riverditi che ha cantato Coraline: “Mi hai fatto un regalo gigante” (Di venerdì 16 settembre 2022) “Coraline” dei Maneskin è una delle canzoni più amate e applaudite della band, ad ogni concerto in Italia e nel mondo. Un testo delicato su una bambina che poi cresce, in mezzo a molti momenti bui, fino all’arrivo di un cavaliere che la comprenderà e la porterà per mano per il resto della vita. Può sembrare un lieto fine ma un velo di malinconia rimane fino all’ultimo (“ha perso il frutto del suo ventre, non ha conosciuto l’amore, ma un padre che di padre è niente, le han detto in città c’è un castello con mura talmente potenti, che se ci vai a vivere dentro, non potrà colpirti più niente”). Il brano è stato proposto da una delle concorrenti della prima puntata delle Audizioni di “X Factor 2022”, la 18enne di Alba (Cuneo) Linda Riverditi. La cantante si è presentata sul palco – davanti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) “” deiè una delle canzoni più amate e applaudite della band, ad ogni concerto in Italia e nel mondo. Un testo delicato su una bambina che poi cresce, in mezzo a molti momenti bui, fino all’arrivo di un cavaliere che la comprenderà e la porterà per mano per il resto della vita. Può sembrare un lieto fine ma un velo di malinconia rimane fino all’ultimo (“ha perso il frutto del suo ventre, non ha conosciuto l’amore, ma un padre che di padre è niente, le han detto in città c’è un castello con mura talmente potenti, che se ci vai a vivere dentro, non potrà colpirti più niente”). Il brano è stato proposto da una delle concorrenti della prima puntata delle Audizioni di “X”, la 18enne di Alba (Cuneo). La cantante si è presentata sul palco – davanti ...

