Vino dannoso per la salute: la denuncia dell'Oms. I produttori protestano

Vino dannoso per la salute: l'incredibile denuncia dell'Organizzazione mondiale della Sanità ha scosso il mondo dei produttori di Vino che hanno gridato immediatamente a un nuovo "proibizionismo". 

Vino dannoso per la salute: la denuncia dell'Oms 

Il documento European framework for action on alcohol 2022-2025 ha come obiettivo il contrasto al consumo dell'alcol e la riduzione del 10% del consumo pro capite entro il 2025. Su questo documento è arrivata l'approvazione da parte dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). Il documento approvato dall'Oms si propone di raggiungere gli obiettivi di un taglio dei consumi di alcol attraverso una strategia precisa che prevede aumento della tassazione,

