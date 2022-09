Ultime Notizie – Funerali Elisabetta, la ‘regia’ del Duca di Norfolk (Di venerdì 16 settembre 2022) In condizioni di ordinaria amministrazione, prepara l’annuale cerimonia di apertura del Parlamento del Regno Unito. In questi giorni, è il responsabile statale dell’organizzazione dei Funerali di Stato della regina Elisabetta II, in programma lunedì 19 settembre, e dell’incoronazione del nuovo monarca, Carlo III, nell’Abbazia di Westminster. Edward Fitzalan-Howard, XVIII Duca di Norfolk, è il Lord Marshall. Ha ereditato la posizione e il ruolo da suo padre nel 2002. E’ invece dal 1936 che spetta al Duca di Norfolk la carica di Lord Marshall. Il nonno di Fitzalan-Howard fu responsabile dell’incoronazione della regina nel 1953, dei Funerali di stato di Sir Winston Churchill nel 1965 e dell’investitura di re Carlo III come principe di Galles nel 1969. Lunga la lista di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 16 settembre 2022) In condizioni di ordinaria amministrazione, prepara l’annuale cerimonia di apertura del Parlamento del Regno Unito. In questi giorni, è il responsabile statale dell’organizzazione deidi Stato della reginaII, in programma lunedì 19 settembre, e dell’incoronazione del nuovo monarca, Carlo III, nell’Abbazia di Westminster. Edward Fitzalan-Howard, XVIIIdi, è il Lord Marshall. Ha ereditato la posizione e il ruolo da suo padre nel 2002. E’ invece dal 1936 che spetta aldila carica di Lord Marshall. Il nonno di Fitzalan-Howard fu responsabile dell’incoronazione della regina nel 1953, deidi stato di Sir Winston Churchill nel 1965 e dell’investitura di re Carlo III come principe di Galles nel 1969. Lunga la lista di ...

