Transizione digitale vuol dire connettere scuole e università (Di venerdì 16 settembre 2022) Avvicinare persone, luoghi e servizi attraverso il digitale è una delle sfide più rappresentative del nostro tempo. Con il Next Generation EU la tecnologia ha acquistato una nuova centralità diventando un elemento chiave per la trasformazione di tutti i settori, produttivi e non. Una partita che investe ogni ambito della realtà sociale e rende necessari non solo competenze e investimenti ma anche una nuova cultura. Per dirla con Keynes “abbiamo bisogno di una saggezza nuova per una nuova era”. Il nostro Pnrr, in linea con quanto indicato da Bruxelles, scommette sul digitale per tracciare i confini di un ecosistema favorevole alla crescita economica e sociale inclusiva. Come emerge dai lavori del B20, uno dei pilastri di questo processo è il potenziamento della connettività e dell’accesso a Internet. Poter contare su infrastrutture digitali di alta ... Leggi su formiche (Di venerdì 16 settembre 2022) Avvicinare persone, luoghi e servizi attraverso ilè una delle sfide più rappresentative del nostro tempo. Con il Next Generation EU la tecnologia ha acquistato una nuova centralità diventando un elemento chiave per la trasformazione di tutti i settori, produttivi e non. Una partita che investe ogni ambito della realtà sociale e rende necessari non solo competenze e investimenti ma anche una nuova cultura. Per dirla con Keynes “abbiamo bisogno di una saggezza nuova per una nuova era”. Il nostro Pnrr, in linea con quanto indicato da Bruxelles, scommette sulper tracciare i confini di un ecosistema favorevole alla crescita economica e sociale inclusiva. Come emerge dai lavori del B20, uno dei pilastri di questo processo è il potenziamento della connettività e dell’accesso a Internet. Poter contare su infrastrutture digitali di alta ...

pdnetwork : Innovare per crescere, un incontro per raccontare come l'innovazione sta cambiando il quotidiano e come le proposte… - virgdantonio : RT @alelovari: Ci vediamo tra poco a #Bergamo x Stati Generali della #Comunicazione #Pubblica nel panel #Formazione e professione: le sfide… - lacittanews : Avvicinare persone, luoghi e servizi attraverso il digitale è una delle sfide più rappresentative del nostro tempo.… - NoiPA_social : RT @LineaAmicaPA: ??Syllabus per la formazione digitale ??Da ottobre la piattaforma ospiterà i corsi sulla #TransizioneEnergetica. ??L'inte… - graziamorisi : RT @ImolaOggi: Degli italiani non gliene frega niente. Le ossessioni elettorali sono vaccini transizione ecologica transizione digitale +ta… -