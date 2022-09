Sonia Bruganelli mossa a sorpresa del GF | Novità assoluta: non le piacerà (Di venerdì 16 settembre 2022) Novità senza precedenti al GF Vip: Sonia Bruganelli farà un’amara scoperta, le previsioni sono davvero nere. Sonia Bruganelli (fonte youtube)La ruspante Sonia Bruganelli tornerà per la seconda volta nelle vesti di opinionista nel reality di Alfonso Signorini. Nonostante la bionda imprenditrice avesse inizialmente respinto l’idea di un nuovo ingaggio, da qualche settimana ha annunciato il suo ritorno in prima serata. Al suo fianco comparirà l’opinionista d’eccezione Orietta Berti, ingaggiata in esclusiva da Mediaset. Poche ore fa sono stati ufficializzati i nomi dei concorrenti nel cast del programma: rivedremo infatti Wilma Goich, Antonella Fiordelisi e Pamela Prati. Altri volti noti arriveranno a infoltire le fila del programma: Marco Bellavia, Giovanni Ciacci, George ... Leggi su specialmag (Di venerdì 16 settembre 2022)senza precedenti al GF Vip:farà un’amara scoperta, le previsioni sono davvero nere.(fonte youtube)La ruspantetornerà per la seconda volta nelle vesti di opinionista nel reality di Alfonso Signorini. Nonostante la bionda imprenditrice avesse inizialmente respinto l’idea di un nuovo ingaggio, da qualche settimana ha annunciato il suo ritorno in prima serata. Al suo fianco comparirà l’opinionista d’eccezione Orietta Berti, ingaggiata in esclusiva da Mediaset. Poche ore fa sono stati ufficializzati i nomi dei concorrenti nel cast del programma: rivedremo infatti Wilma Goich, Antonella Fiordelisi e Pamela Prati. Altri volti noti arriveranno a infoltire le fila del programma: Marco Bellavia, Giovanni Ciacci, George ...

GiusCandela : Tris di nozze per #Verissimo: Federica Pellegrini, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. Tra gli ospiti anche Elodie,… - Mestanaccount1 : RT @fanpage: Ormai ci siamo. Alfonso Signorini per quest'anno ha scelto come compagne di viaggio le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta… - blogtivvu : Patrizia Rossetti al GF Vip: pronta per l’amore, cosa pensa di Sonia Bruganelli e Orietta Berti #gfvip - nicolasavoia : Che bello vedere la pubblicità del #GFVip dove Signorini orgoglioso mostra il cast top secret solo a Orietta Berti… - RosariaVicidom6 : RT @fanpage: Ormai ci siamo. Alfonso Signorini per quest'anno ha scelto come compagne di viaggio le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta… -