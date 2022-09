“Salvare la cura dei bimbi in bolla entro marzo”, la missione di Telethon (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – Era il 2016 quando Strimvelis*, prima terapia genica per la cura dell’Ada-Scid, la malattia genetica rara dei ‘bimbi in bolla’, riceveva in Ue il via libera dell’Agenzia europea del farmaco Ema. Sono passati 6 anni da allora. Anni in cui i bambini che hanno ricevuto il trattamento sono diventati grandi, hanno potuto giocare, andare a scuola, crescere insieme ai loro coetanei e non restare chiusi in una bolla asettica come succedeva in passato, per evitare di finire vittime di virus e batteri. Oggi quella terapia genica, frutto di lunghi studi di ricercatori italiani e andata avanti anche sull’onda delle donazioni di italiani, sarebbe stata a rischio dismissione. Fondazione Telethon ha annunciato a luglio che ne avrebbe rilevato la commercializzazione da Orchard ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – Era il 2016 quando Strimvelis*, prima terapia genica per ladell’Ada-Scid, la malattia genetica rara dei ‘in’, riceveva in Ue il via libera dell’Agenzia europea del farmaco Ema. Sono passati 6 anni da allora. Anni in cui i bambini che hanno ricevuto il trattamento sono diventati grandi, hanno potuto giocare, andare a scuola, crescere insieme ai loro coetanei e non restare chiusi in unaasettica come succedeva in passato, per evitare di finire vittime di virus e batteri. Oggi quella terapia genica, frutto di lunghi studi di ricercatori italiani e andata avanti anche sull’onda delle donazioni di italiani, sarebbe stata a rischio dis. Fondazioneha annunciato a luglio che ne avrebbe rilevato la commercializzazione da Orchard ...

