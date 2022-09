Roma | tagliano la saracinesca e svaligiano il bar | caccia ai ladri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 16 settembre 2022) Avevano già il mente il loro ‘colpo’, sapevano di poter fare irruzione nel bar e portare via un bel bottino. Forse, avevano studiato tutto a tavolino, poi ieri sera, intorno alle 23, dalle parole sono fatti ai fatti. E hanno messo a segno la rapina. Hanno fatto irruzione in un bar, in via dei Durantini, gestito da un cittadino cinese e lo hanno svaligiato. Il furto nel bar di via dei Durantini aI malviventi hanno prima tagliato la, poi una volta dentro hanno asportato il cambiamonete per un valore ancora da quantificare. Hanno cercato anche di ‘sradicare’ le due slot machine, ma lì qualcosa è andato storto e non ci sono riusciti. Le indagini dei Carabinieri Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Santa Maria del Soccorso. E ora spetterà proprio a loro fare chiarezza, dare un volto e un nome ai malviventi, che ...