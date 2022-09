Oggi il dl Aiuti ter | scoppia la grana dei balneari

Leggi su iltempo

(Di venerdì 16 settembre 2022) Incassato il via libera della Camera, dopo aver ottenuto quello del Senato, ad utilizzare i 6,2 miliardi derivanti dall'extra gettito per intervenire contro il caro bollette, Mario Draghi si prepara a mettere nero su bianco il terzo provvedimento per sostenere famiglie e imprese, quello che in gergo è già chiamato dlter. Il Consiglio dei ministri è in programmaalle 11 e, complice anche la partenza del premier per New York in vista dell'assemblea Onu, potrebbe essere l'ultima riunione del governo prima del voto del 25 dicembre. In ogni caso, però, l'inquilino di palazzo Chigi vuole continuare con la «messa a terra» delle norme che servono per portare a casa gli obiettivi del Pnrr. Così, sul tavolo del preconsiglio, finisce una prima parte del pacchetto concorrenza. Oltre al decreto legislativo di riordino della disciplina dei servizi ...