Maltempo: codice giallo in Toscana per vento e temporali sabato 17 settembre (Di venerdì 16 settembre 2022) Sulla Toscana sono in arrivo temporali forti, vento e mare mosso: a partire da stanotte, fino alle 20 di domani, sabato 17 settembre 2022, la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso il codice giallo per rischio idraulico dei reticoli minori, mareggiate sulle isole e sulla costa centrale, temporali e vento L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 16 settembre 2022) Sullasono in arrivoforti,e mare mosso: a partire da stanotte, fino alle 20 di domani,172022, la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso ilper rischio idraulico dei reticoli minori, mareggiate sulle isole e sulla costa centrale,L'articolo proviene da Firenze Post.

zazoomblog : Puglia maltempo: vento fino a burrasca forte allerta arancione per il Gargano. Salento: codice giallo per temporali… - NoiNotizie : #Puglia #meteo, #maltempo: vento fino a burrasca forte, domani allerta arancione per il Gargano. Salento: codice gi… - FirenzePost : Maltempo: codice giallo in Toscana per vento e temporali sabato 17 settembre - VTrend_it : Maltempo, codice giallo in Toscana per temporali forti e vento - NoiNotizie : #Puglia #meteo, #maltempo: codice rosso per alcune zone del foggiano #Foggia (immagine: tratta da bollettino di agg… -