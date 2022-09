Lo offrono a zero: la Juventus non è convinta (Di venerdì 16 settembre 2022) Jason Denayer, difensore centrale belga ancora svincolato, potrebbe essere un nome spendibile per il calciomercato Juventus: le ultimissime notizie sui bianconeri di Allegri E’ crisi profonda per la Juventus di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 16 settembre 2022) Jason Denayer, difensore centrale belga ancora svincolato, potrebbe essere un nome spendibile per il calciomercato: le ultimissime notizie sui bianconeri di Allegri E’ crisi profonda per ladi… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

SimoneBonzanini : @PaolaArbitani @AlidiPollo @Emorroid @La_manina__ @RoyDeVita Gli accordi li fai col fornitore di servizi e il merca… - PaoloForestale : RT @Alex_Bosio_: Fibra Iliad? Mai più! Un vero incubo a Milano. Nessun sa niente da po' di una settimana. Servizio tecnico meno di zero. C… - Alex_Bosio_ : Fibra Iliad? Mai più! Un vero incubo a Milano. Nessun sa niente da po' di una settimana. Servizio tecnico meno di… - Luca_ElTrinche : @brunolonghi7 @Inter Se gli offrono cinque e perché non credono in lui e lo vogliono vendere, gli offrono 7 e perch… - BobToney1965 : RT @CGzibordi: se guardi il grafico di domanda e offerta, vedi che se tagli il gas russo a zero, il prezzo diventa.... qualunque cifra, per… -