Liverpool, Reds in pole per Bellingham: richiesta faraonica del Dortmund (Di venerdì 16 settembre 2022) Il Liverpool non ha mollato la pista Bellingham per il centrocampo e sarebbe ancora in pole per il calciatore inglese Il Liverpool non ha mollato Jude Bellingham, grande obiettivo dell'ultima finestra di calciomercato poi non concretizzato. Come riportato da The Telegraph, i Reds restano in pole position per il centrocampista inglese nonostante i riflettori anche di Real Madrid e Manchester United. Il Borussia Dortmund chiede però tanto per il calciatore: circa 80 milioni di euro per lasciarlo partire. L'articolo proviene da Calcio News 24.

