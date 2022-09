Linda Riverditi commuove Damiano dei Maneskin a X Factor 2022

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 16 settembre 2022) Ieri sera una giovanissima cantante è riuscita a conquistare il palco di X, e non solo. Lei si chiama, diciottenne di Alba, in provincia di Cuneo. Ieri sera nel talent show di Sky ha portato una ventata di freschezza e talento. Non perderti le puntate di X. Abbonati subito a Sky! La reazione dei giudici dopo l’esibizione diArrivata nel talent show di Sky con la mamma, ammettendo di avere un po’ di conflitto con lei, fa musica per “una sorta di autoterapia, buttare fuori”. La talentuosa cantante ha dichiarato di essere andata ad Xper fare un enorme boost di autostima e ci riesce. Sceglie di cantare “Coraline” dei, ...