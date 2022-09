Guerini “Centrodestra diviso sul posizionamento internazionale”

(Di venerdì 16 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Mi pare che il tentativo di rappresentare ununito e affidabile dal punto di vista delsi stia scontrando con le divisioni che nelci sono”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzoquesta mattina ai microfoni di Radio24 in riferimento alla guerra tra Ucraina e Russia. “Questo rischia di rappresentare un elemento di difficoltà per la credibilità del nostro Paese”, ha aggiunto. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

...unito e affidabile dal punto di vista del posizionamento internazionale si stia scontrando con le divisioni che nelci sono". Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzoquesta ...E mentree centrosinistra si confrontano sulla postura internazionale del Paese , ... Il Quirinale e Palazzo Chigi hanno tenuto, insieme con il ministro, la barra a dritta. E se ...