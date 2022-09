AnsaMarche : Fontana, Lombardia pronta a dare supporto a Marche. Governatore, eventi tragici,lotta cambi climatici non rinviabile - radiolombardia : Il governatore lombardo Attilio Fontana ha espresso vicinanza al collega Francesco Acquaroli presidente della Regio… - darriz84 : @matteosalvinimi Ma le marche da chi sono governate? Vero da voi... A parti inverse la colpa sarebbe stata attribui… - varesenews : Sull’alluvione nelle Marche Fontana assicura supporto della Lombardia - varesenews : Fontana: “Regione Lombardia al fianco delle istanze dei frontalieri” -

Agenzia ANSA

"Sono profondamente addolorato per le vittime - ha proseguito- e ho ribadito che laè disponibile a fornire supporto di ogni tipo in queste ore drammatiche. Si tratta di tragici ...'Sono profondamente addolorato per le vittime - ha proseguito - e ho ribadito che laè disponibile a fornire supporto di ogni tipo in queste ore drammatiche. Si tratta di tragici eventi che ... Fontana, Lombardia pronta a dare supporto a Marche "La Lombardia è disponibile a fornire supporto di ogni tipo in queste ore drammatiche" alle Marche devastate dal maltempo: il presidente della Regione Attilio Fontana lo ha assicurato al suo collega F ...Il governatore di Regione Lombardia: "Sono profondamente addolorato per le vittime, siamo disponibili a fornire ogni tipo di aiuto in queste ore drammatiche" ...