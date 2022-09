Finiscono fuori strada con lo scooter Muore il 24enne Francesco?D’Arcangelo (Di venerdì 16 settembre 2022) di Monica De Santis Estate nera quella che si sta concludendo in provincia di Salerno.?Ancora un’altra giovane vita vittima di un’incidente stradale. Ancora una volta un’intera comunità sotto schok per la perdita di un giovane buono, simpatico, disponibile e sempre allegro. L’ennesima tragedia si è consumata intorno all’una di notte in via Picentia, nel comune di Pontecagnano Faiano. Due ragazzi di 24 anni, a bordo di uno scooter, sono finiti fuori strada, precipitando in un canale di scolo. La vittima si chiamava Francesco D’Arcangelo, per tutti Checco. Entrambi i giovani avevano 24 anni ed erano del posto, ma purtroppo, uno dei due non ce l’ha fatta. Erano troppo gravi le ferite che aveva riportato nell’impatto, violentissimo. Il ragazzo è morto al pronto soccorso, nonostante i soccorritori abbiano provato per oltre ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 16 settembre 2022) di Monica De Santis Estate nera quella che si sta concludendo in provincia di Salerno.?Ancora un’altra giovane vita vittima di un’incidentele. Ancora una volta un’intera comunità sotto schok per la perdita di un giovane buono, simpatico, disponibile e sempre allegro. L’ennesima tragedia si è consumata intorno all’una di notte in via Picentia, nel comune di Pontecagnano Faiano. Due ragazzi di 24 anni, a bordo di uno, sono finiti, precipitando in un canale di scolo. La vittima si chiamava Francesco D’Arcangelo, per tutti Checco. Entrambi i giovani avevano 24 anni ed erano del posto, ma purtroppo, uno dei due non ce l’ha fatta. Erano troppo gravi le ferite che aveva riportato nell’impatto, violentissimo. Il ragazzo è morto al pronto soccorso, nonostante i soccorritori abbiano provato per oltre ...

