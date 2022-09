Fabrizio Corona torna su Instagram, il figlio Carlos: “Devono ucciderti per fermarti” (Di venerdì 16 settembre 2022) Nei giorni scorsi l’account Instagram di Fabrizio Corona è stato sospeso per le tante dichiarazioni nei confronti di Francesco Totti e Ilary Blasi a seguito della loro separazione. Ma, dopo l’assordante silenzio, l’ex re dei paparazzi avrebbe aperto un nuovo profilo con il nome “FabrizioCoronavero”. È verosimile pensare che Corona tornerà all’attacco e sarà pronto a dire qualcosa altro sull’ex calciatore e la conduttrice tv. Sul caso è intervenuto in queste ore sui social Carlos Maria Corona, il figlio che l’imprenditore ha avuto da Nina Moric. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Francesco Totti e Ilary Blasi, Fabrizio Corona rompe il silenzio: “Ecco com’è andata ... Leggi su tvzap (Di venerdì 16 settembre 2022) Nei giorni scorsi l’accountdiè stato sospeso per le tante dichiarazioni nei confronti di Francesco Totti e Ilary Blasi a seguito della loro separazione. Ma, dopo l’assordante silenzio, l’ex re dei paparazzi avrebbe aperto un nuovo profilo con il nome “vero”. È verosimile pensare chetornerà all’attacco e sarà pronto a dire qualcosa altro sull’ex calciatore e la conduttrice tv. Sul caso è intervenuto in queste ore sui socialMaria, ilche l’imprenditore ha avuto da Nina Moric. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Francesco Totti e Ilary Blasi,rompe il silenzio: “Ecco com’è andata ...

