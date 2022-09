Calendario Serie A calcio: orari partite 16-18 settembre, programma, tv, quali vedere in streaming su DAZN e Sky (Di venerdì 16 settembre 2022) La Serie A 2022-2023, dopo i giorni infrasettimanali dedicati alle coppe europee, è pronta, con l’arrivo del fine settimana, a riprendersi la scena lanciando il suo settimo turno. Dieci, come di consueto, le partite in agenda: da venerdì a domenica. Una venerdì 16 settembre, tre sabato 17 settembre e sei domenica 18 settembre; con molta dell’attenzione che inevitabilmente si concentrerà sul super posticipo di San Siro fra Milan e Napoli. Guarda la Serie A di calcio su DAZN a partire da 29,99 euro al mese. Disdici quando vuoi IN TV – Le partite in agenda si potranno seguire in diretta streaming su DAZN o sull’ App per smart-tv. Inoltre Salernitana-Lecce, Torino-Sassuolo e Udinese-Inter saranno visibili ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) LaA 2022-2023, dopo i giorni infrasettimanali dedicati alle coppe europee, è pronta, con l’arrivo del fine settimana, a riprendersi la scena lanciando il suo settimo turno. Dieci, come di consueto, lein agenda: da venerdì a domenica. Una venerdì 16, tre sabato 17e sei domenica 18; con molta dell’attenzione che inevitabilmente si concentrerà sul super posticipo di San Siro fra Milan e Napoli. Guarda laA disua partire da 29,99 euro al mese. Disdici quando vuoi IN TV – Lein agenda si potranno seguire in direttasuo sull’ App per smart-tv. Inoltre Salernitana-Lecce, Torino-Sassuolo e Udinese-Inter saranno visibili ...

