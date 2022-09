Buche, a Roma il maxi-appalto è ancora bloccato (Di venerdì 16 settembre 2022) Sulla manutenzione delle strade della città il Campidoglio è ancora in alto mare. Non sono bastati i quasi due anni trascorsi dall'avvio della maxi-gara d'appalto da oltre 160 milioni, suddivisa in dodici lotti, per affidare stabilmente il servizio fino al 2023. Ad agosto, intervenendo in commissione Lavori pubblici, il dipartimento Simu si era detto ottimista, ipotizzando di riuscire a completare le procedure a fine mese. In questo modo sarebbe stato possibile affidare il nuovo appalto allo scadere dell'attuale gara-ponte, che termina il 30 settembre, ma a quanto pare si andrà ancora per le lunghe. L'assessorato di Ornella Segnalini conferma che «per ottobre non ce la facciamo» e che sarà necessario integrare nuovamente l'accordo provvisorio in corso, già prorogato a luglio per due mesi proprio per ... Leggi su iltempo (Di venerdì 16 settembre 2022) Sulla manutenzione delle strade della città il Campidoglio èin alto mare. Non sono bastati i quasi due anni trascorsi dall'avvio della-gara d'da oltre 160 milioni, suddivisa in dodici lotti, per affidare stabilmente il servizio fino al 2023. Ad agosto, intervenendo in commissione Lavori pubblici, il dipartimento Simu si era detto ottimista, ipotizzando di riuscire a completare le procedure a fine mese. In questo modo sarebbe stato possibile affidare il nuovoallo scadere dell'attuale gara-ponte, che termina il 30 settembre, ma a quanto pare si andràper le lunghe. L'assessorato di Ornella Segnalini conferma che «per ottobre non ce la facciamo» e che sarà necessario integrare nuovamente l'accordo provvisorio in corso, già prorogato a luglio per due mesi proprio per ...

