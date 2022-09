Bomba d’acqua sul Sannio, scuole chiuse in un comune del Fortore (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento a causa del maltempo delle ultime ore che ha colpito varie zone del Sannio e, in particolare i comuni della Valle Telesina e del Titerno. Smottamenti, allagamenti e alberi caduti in seguito a una “Bomba d’acqua” si sono registrati a Morcone, Cerreto Sannita, Pietraroja e Cusano Mutri. A Castelvetere in Val Fortore, in provincia di Benevento, scuole chiuse oggi e domani a causa del maltempo. E’ quanto ha deciso il sindaco Gianfranco Mottola con una ordinanza che impone “la sospensione dell’attività didattica a causa dalle avverse condizioni atmosferiche”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento a causa del maltempo delle ultime ore che ha colpito varie zone dele, in particolare i comuni della Valle Telesina e del Titerno. Smottamenti, allagamenti e alberi caduti in seguito a una “” si sono registrati a Morcone, Cerreto Sannita, Pietraroja e Cusano Mutri. A Castelvetere in Val, in provincia di Benevento,oggi e domani a causa del maltempo. E’ quanto ha deciso il sindaco Gianfranco Mottola con una ordinanza che impone “la sospensione dell’attività didattica a causa dalle avverse condizioni atmosferiche”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

