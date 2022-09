Berlusconi | «Palladino? Con i nostri consigli tecnici farà bene»

(Di venerdì 16 settembre 2022) Silvio, presidente del Monza, è tornato a parlare della scelta diai microfoni di La Presse Silvio, presidente del Monza, è tornato a parlare della scelta diai microfoni di La Presse. Le sue dichiarazioni: «A Monza abbiamo fatto una cosa grande portando la società in Serie A.? Non lo conosco cosìda fare paragoni, ma è con noi da diverso tempo con le giovanili dove ha fatto un ottimo lavoro. Siamo sicuri che con i, come fatto nei 30 anni di Milan, potrà fare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

sportface2016 : #Monza, #Berlusconi: 'Palladino farà bene con i nostri consigli tecnici' - MCriscitiello : Monza, Stroppa esonerato. Promozione per Raffaele Palladino in prima squadra. Decisione diretta di Berlusconi… - LaFibraBianca : RT @sportface2016: #Monza, #Berlusconi: 'Palladino farà bene con i nostri consigli tecnici' - MilanWorldForum : Berlusconi su Palladino. Le dichiarazioni QUI -) - Adoir8_ : RT @sportface2016: #Monza, #Berlusconi: 'Palladino farà bene con i nostri consigli tecnici' -

Commenta per primo Il presidente del Monza, Silviocommenta il cambio di allenatore, con la promozione sulla panchina della prima squadra dial posto dell'esonerato Stroppa : 'Con i nostri consigli…'.JUVENTUS - BENFICA ALLEGRI Adriano Galliani ha parlato durante la presentazione del misterche sostituisce Stroppa e diventa nuovo tecnico del Monza . Le sue dichiarazioni: ' Si usa ...Il nuovo allenatore del Monza parla della situazione della squadra e dell’ex portiere del Cagliari, ancora inutilizzato in campionato È stato presentato oggi Raffaele Palladino, nuovo tecnico del Monz ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...