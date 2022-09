Belen | panico in aeroporto | lite furibonda con i paparazzi | cosa e successo

(Di venerdì 16 settembre 2022) Dopo un'estate ricca di gossip,Rodriguez torna a far parlare di sé. La showgirl argentina dopo aver ritrovato l'amore con il suo ex marito Stefano De Martino è pronta ad...

blogtivvu : Belen Rodriguez, panico in aeroporto: lite con i paparazzi, chi ha ragione? Interviene la polizia #belen… - zazoomblog : Panico all’aeroporto di Milano: Belen chiede aiuto alla polizia - #Panico #all’aeroporto #Milano: #Belen -

Momenti di tensione all'Aeroporto di Milano Linate per uno scontro tra Belén Rodriguez e alcuni paparazzi: la showgirl ha chiesto l'intervento della polizia. I paparazzi non lasciano tregua alle ...Ecco cosa riporta ThePipol in merito:Rodriguez è partita poco fa da Milano Linate scatenando ilin aeroporto. Prima le assistenti di volo a cui si è rivolta, poi la stessa show girl ...Belen Rodriguez sarebbe stata protagonista di una lite in aeroporto e sarebbe intervenuta anche la polizia. Negli ultimi messi Belen Rodriguez è spesso finita al centro dell’attenzione mediatica. Come ...Braccata dai fotografi in aeroporto, Beleén si è infuriata e ha chiesto - invano - l'intervento della polizia.