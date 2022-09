Alessandro Sorte (Forza Italia): “Una tangenziale a Urgnano e a Cologno”. E sulla coalizione: “Noi l’anima moderata” (Di venerdì 16 settembre 2022) Bergamo. Caro bollette, tasse, sanzioni alla Russia, lavoro. Sono alcuni dei temi del programma elettorale di Forza Italia per un Governo di centrodestra. A Bergamo li ha rilanciati anche l’onorevole Alessandro Sorte lo scorso 10 settembre durante l’apertura della sua campagna elettorale a Brignano Gera D’Adda. Con il voto del 25 settembre punta alla rielezione. Candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Treviglio, si può dire che Sorte giochi quasi in casa. Saranno le prime elezioni segnate dalla riforma del taglio dei parlamentari, ma il forzista è fiducioso. “Ci stiamo impegnando, stiamo cercando di toccare tutti i comuni, stiamo incontrando decine e decine di cittadini. Per noi è una sfida da giocare a tutto campo ma non diamo niente per scontato. Sappiamo che il centrodestra è ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 16 settembre 2022) Bergamo. Caro bollette, tasse, sanzioni alla Russia, lavoro. Sono alcuni dei temi del programma elettorale diper un Governo di centrodestra. A Bergamo li ha rilanciati anche l’onorevolelo scorso 10 settembre durante l’apertura della sua campagna elettorale a Brignano Gera D’Adda. Con il voto del 25 settembre punta alla rielezione. Candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Treviglio, si può dire chegiochi quasi in casa. Saranno le prime elezioni segnate dalla riforma del taglio dei parlamentari, ma il forzista è fiducioso. “Ci stiamo impegnando, stiamo cercando di toccare tutti i comuni, stiamo incontrando decine e decine di cittadini. Per noi è una sfida da giocare a tutto campo ma non diamo niente per scontato. Sappiamo che il centrodestra è ...

alessandro_972 : RT @radicalchips1: @adrianobusolin Ora, ditemi se non è uguale? Ironia della sorte, fu sconfitta dal morbillo (probabilmente preso a garda… - GruppoFICamera : RT @ApreaValentina: Con Alessandro Sorte e ?@AleGallone? siamo pronti per l’apertura della campagna elettorale di Forza Italia a Brignano G… - forza_italia : RT @ApreaValentina: Con Alessandro Sorte e ?@AleGallone? siamo pronti per l’apertura della campagna elettorale di Forza Italia a Brignano G… - ApreaValentina : Con Alessandro Sorte e ?@AleGallone? siamo pronti per l’apertura della campagna elettorale di Forza Italia a Brigna… - GruppoFICamera : RT @ApreaValentina: Questa sera parliamo del programma di ?@forza_italia? per la scuola a #Treviglio insieme ad Alessandro Sorte e ?@AleGal… -