Agenti aggrediti | la solidarietà del sindaco Melucci

3 Agenti della Polizia Locale sono stati aggrediti mentre facevano rispettare le regole.L'aggressore è stato denunciato e arrestato.Esprimo la mia solidarietà ai nostri Agenti, aggrediti solo perché stavano facendo rigorosamente il loro lavoro, come è giusto che sia, e a tutti i loro colleghi prontamente intervenuti.Sono grato alle forze dell'ordine per il tempestivo intervento.

