Un posto al sole, anticipazioni 15 settembre 2022: Chiara sconvolge Nunzio (Di giovedì 15 settembre 2022) Ad Un posto al sole, la relazione d'amore tra Nunzio e Chiara, che sembrava finalmente essere arrivata ad un punto di svolta, incontrerà l'ennesimo ostacolo, come rivelano le anticipazioni di giovedì 15 settembre 2022. Il giovane chef, dopo aver scoperto, grazie all'investigatore privato, che la Petrone si trovasse a Capo Verde, ha deciso immediatamente di partire e si è precipitato da lei, lasciando addirittura il suo impiego al Vulcano. La sua scelta non è stata condivisa da Franco, che, però, alla fine ha dovuto accettare la volontà del figlio. Nunzio, una volta giunto sul posto, ha bussato alla porta di Chiara che è rimasta incredula quando si è trovata di fronte il suo amato. I due si sono finalmente ritrovati, ...

