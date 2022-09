Ue, il piano della von der Leyen va contro l'Italia No al tetto del prezzo del gas e più rigidità sui conti (Di giovedì 15 settembre 2022) La crisi energetica spaventa l'Europa ma le misure che stanno per essere messe in atto rischiano solo di peggiorare la situazione. La relazione di Ursula von der Leyen delude chi sperava come l'Italia di avere un tetto sul prezzo del gas. Se mai ci sarà, - si legge sul Giornale - sarà poco vincolante. Il disaccoppiamento tra prezzi del gas e il resto delle fonti energetiche viene rinviato a fine anno. Il piatto forte è la riduzione della domanda per mettere in imbarazzo chi lo vende. "Proponiamo misure che consentiranno agli Stati membri di ridurre il loro consumo complessivo di energia elettrica», ha detto la presidente. Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 15 settembre 2022) La crisi energetica spaventa l'Europa ma le misure che stanno per essere messe in atto rischiano solo di peggiorare la situazione. La relazione di Ursula von derdelude chi sperava come l'di avere unsuldel gas. Se mai ci sarà, - si legge sul Giornale - sarà poco vincolante. Il disaccoppiamento tra prezzi del gas e il resto delle fonti energetiche viene rinviato a fine anno. Il piatto forte è la riduzionedomanda per mettere in imbarazzo chi lo vende. "Proponiamo misure che consentiranno agli Stati membri di ridurre il loro consumo complessivo di energia elettrica», ha detto la presidente. Segui su affarni.it

