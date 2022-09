kloppeties : @Einhell79 @vlarcinese - pary1977 : RT @1205fiorella: Sblocco un ricordo su #Conte quello che oggi ostenta spavalderia. Senza dimenticare l'emergenza covid affrontata a suon d… - avvocato_urraro : A Terzigno con Severino Nappi, per una nuova prospettiva di Sud da includere necessariamente nella governance terri… - mario0549 : RT @My_Salute: La Commissione Europea stanzierà 100 milioni di euro per la ricostruzione di 74 scuole ucraine nell'ambito del Rapid Recover… - mariosalis : RT @My_Salute: La Commissione Europea stanzierà 100 milioni di euro per la ricostruzione di 74 scuole ucraine nell'ambito del Rapid Recover… -

Borsa Italiana

Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il nuovo decreto in tema di incentivi per la produzione del biometano, finanziata attraverso una dotazione complessiva di 1,7 ...Una norma, tra l'altro, richiesta da Bruxelles nell'ambito dele del Pnrr. Quello che è accaduto però è storia. Le pesantissime proteste dei tassisti, avallate dai partiti di ... Recovery Plan: Mite, approvati gli incentivi per la produzione del biometano (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 set - Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il nuovo decreto in tema di incentivi per la produzione del biometano, finanziata ...Ritorna dopo tre settimane ma stavolta, per lui, è la chiusura della campagna elettorale in Campania. Oggi, infatti, Matteo Salvini è impegnato in un tour a Napoli per dare di ...