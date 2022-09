Reazione a Catena | prima sconfitta per le Tre e un Quarto a causa del ' minestrone' indigesto

(Di giovedì 15 settembre 2022) Una nuova puntata diha tenuto banco in questo giovedì 15 settembre, con le Tre e unnuovamente in pista. Dopo le ultime due vittorie, le ragazze varesotte ci hanno riprovato con l'obiettivo di servire il tris. A sfidarle sono state le cosiddette ‘Copia e Incolla', trio composto dalle gemelle Daniela e Marisa più la figlia di quest'ultima, Elisa. Nel corso della puntata Marco Liorni si è ritrovato a fare un annuncio che lo riguarda da vicino!, Marco Liorni alle campionesse: ‘Il sogno si è realizzato' Dopo aver salutato il pubblico di, Marco Liorni ha dedicato tutta l'attenzione alle Tre e un. ‘Per le campionesse il sogno si è realizzato' ha esclamato il conduttore riferendosi alla ...

Le tre donne concorrenti si sono mostrate infatti molto abili non solo nel gioco dell'Intesa Vincente, ma nell'associazione di parole contemplata nell'Ultima, Le tre e un ..., Le tre e un quarto contro Le Copia e Incolla nella puntata del 15 settembre 2022 La puntata didel 15 settembre 2022 ritrova le campionesse in carica, Le Tre e un ...La morte della Regina Elisabetta II continua a “disturbare” le zip di Reazione a Catena. Dopo la brusca interruzione avvenuta il giorno della scomparsa della sovrana del Regno Unito, il game show ...CISLAGO – Per la terza volta campionesse Letizia, Carolina e la studentessa cislaghese Elisa. La squadra delle “tre e un quarto”, per ricordare l’amica Giulia rimasta a ...