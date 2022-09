Paramount+ in Italia dal 15 settembre 2022

Roma " Con un grande evento svoltosi nella serata del 14 settembre a Cinecittà è sbarcato in+ , il nuovo servizio di streaming che fa capo al gruppo che comprende, oltre allo storico studios cinematografico, anche marchi come Mtv, Showtime, Cbs, Nickelodeon e molti altri. ...Da oggi il servizio digitale+ è disponibile anche per l', ed ovviamente il suo catalogo comprenderà anche tutti e nove episodi della prima stagione.La piattaforma streaming americana a partire da oggi sarà visibile in Italia. Arriva il messaggio di Aurelio De Laurentiis.Sylvester Stallone e le altre star hanno sfilato sul blue carpet allestito a Cinecittà per il debutto in Italia di Paramount+. Cinecittà ha salutato l'arrivo in Italia del servizio streaming Paramount ...