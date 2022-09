Pago e Serena Enardu: L’Inatteso Ritorno Di Fiamma! (Di giovedì 15 settembre 2022) L’ex tronista di Uomini e donne Serena Enardu e il suo ex fidanzato Pago, si starebbero di nuovo frequentando. A distanza di due anni dal loro ultimo addio, i due sembrano volerci riprovare. Al momento sono solo indiscrezioni, visto che non ci sono immagini che testimoniano questo presunto Ritorno di fiamma. Ma ecco tutti gli aggiornamenti sulla vicenda! Colpo di scena tra Pago e l’ex Serena Enardu: i due sono tornati insieme? Serena Enardu e Pago, sarebbero tornati insieme, a distanza di due anni dal loro ultimo addio. La notizia è stata diffusa da The Pipol Gossip, anche se non è ancora stata confermata dai diretti interessati. Pare però che quanto spifferato, sia attendibile, visto che l’agenzia è molto vicina a ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 15 settembre 2022) L’ex tronista di Uomini e donnee il suo ex fidanzato, si starebbero di nuovo frequentando. A distanza di due anni dal loro ultimo addio, i due sembrano volerci riprovare. Al momento sono solo indiscrezioni, visto che non ci sono immagini che testimoniano questo presuntodi fiamma. Ma ecco tutti gli aggiornamenti sulla vicenda! Colpo di scena trae l’ex: i due sono tornati insieme?, sarebbero tornati insieme, a distanza di due anni dal loro ultimo addio. La notizia è stata diffusa da The Pipol Gossip, anche se non è ancora stata confermata dai diretti interessati. Pare però che quanto spifferato, sia attendibile, visto che l’agenzia è molto vicina a ...

