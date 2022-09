Napoli, Gazzetta: “Tutto da brividi a Ibrox per gli azzurri” (Di giovedì 15 settembre 2022) Napoli, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta la squadra Napoli può davvero mettere il turbo dopo la grande vittoria in Scozia. “a. Il Napoli continua a crescere e i suoi squilli europei lo rendono a pieno titolo protagonista anche nel nostro campionato. La sfida di San Siro col Milan domenica diventa ancora più affascinante: in campo le nostre squadre migliori in Europa. Applausi per Spalletti e i suoi ragazzi perché in un girone in cui il fattore campo finora era stato decisivo, nessuna paura c’è stata nella squadra anche nei momenti più delicati con Ibrox a sospingere i propri beniamini. Ma alla fine palla a terra si è vista la differenza tecnica con gli scozzesi, grande grinta e ritmo ma non molta qualità negli avanti. Serata chiusa con un 3-0 rotondo e che avvicina parecchio ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 15 settembre 2022)- Come riporta ad oggi lala squadrapuò davvero mettere il turbo dopo la grande vittoria in Scozia. “a. Ilcontinua a crescere e i suoi squilli europei lo rendono a pieno titolo protagonista anche nel nostro campionato. La sfida di San Siro col Milan domenica diventa ancora più affascinante: in campo le nostre squadre migliori in Europa. Applausi per Spalletti e i suoi ragazzi perché in un girone in cui il fattore campo finora era stato decisivo, nessuna paura c’è stata nella squadra anche nei momenti più delicati cona sospingere i propri beniamini. Ma alla fine palla a terra si è vista la differenza tecnica con gli scozzesi, grande grinta e ritmo ma non molta qualità negli avanti. Serata chiusa con un 3-0 rotondo e che avvicina parecchio ...

