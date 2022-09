Midtjylland - Lazio 5 - 1 | gol e highlights

(Di giovedì 15 settembre 2022) La sintesi della sconfitta per 5 - 1 dellasul campo del: per i danesi gol di Paulinho, Kaba, Evander Ferreira su rigore, Isaksen ...

sportface2016 : #MidtjyllandLazio, #Sarri: 'C'è un germe nel gruppo. Se è colpa mia, faccio un passo indietro' - DiMarzio : #EuropaLeague | @OfficialSSLazio, le parole di #Tare nel pre partita della sfida contro il #Midtjylland - DiMarzio : #EuropaLeague | I convocati di Maurizio #Sarri per @fcmidtjylland - @OfficialSSLazio - pasquino60 : @AgAntonio1987 @fanpage Hanno perso contro 11 #salmonari della Danimarca, ottavi in classifica! #DiCanio #Skysport… - 1900_since : #MidtjyllandLazio parla l'allenatore di casa -

La sintesi della sconfitta per 5 - 1 dellasul campo del: per i danesi gol di Paulinho, Kaba, Evander Ferreira su rigore, Isaksen ...Questi tutti i risultati delle sfide delle 18.45: Feyenoord - Sturm Graz 6 - 05 - 1 Monaco - Ferencvaros 0 - 1 Olympiacos - Friburgo 0 - 3 Qarabag - Nantes 3 - 0 Real Sociedad - ...Lazio, disfatta in Europa League: il Midtjylland s'impone per 5-1 tra le mura di casa e Sarri accusa il colpo. Ipotesi dimissioni.Arrivano, attraverso le colonne de LaLazioSiamoNoi le parole di Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, dopo il ko contro il Midtjylland: "Cosa ho detto ai tifosi Che avevano completamente ragione, perc ...