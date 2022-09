Lazio, i convocati di Sarri per il match di Europa League contro il Midtjylland (Di giovedì 15 settembre 2022) Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per il match di Europa League della Lazio contro il Midtjylland. Tra i nomi per l’impegno in Danimarca figura quello di Basic, mentre ancora assente Mattia Zaccagni. Ecco l’elenco completo: Portieri: Magro, Maximiano, Provedel.Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Marusic, Patric, Radu, Romagnoli.Centrocampisti: Marcos Antonio, Basic, Bertini, Cataldi, Luis Alberto, Milinkovic, Vecino.Attaccanti: Felipe Anderson, Cancellieri, Immobile, Pedro, Romero. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 settembre 2022) Maurizioha diramato la lista deiper ildidellail. Tra i nomi per l’impegno in Danimarca figura quello di Basic, mentre ancora assente Mattia Zaccagni. Ecco l’elenco completo: Portieri: Magro, Maximiano, Provedel.Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Marusic, Patric, Radu, Romagnoli.Centrocampisti: Marcos Antonio, Basic, Bertini, Cataldi, Luis Alberto, Milinkovic, Vecino.Attaccanti: Felipe Anderson, Cancellieri, Immobile, Pedro, Romero. SportFace.

