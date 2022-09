(Di giovedì 15 settembre 2022) Così proprio non và! La Juve stecca pure la seconda di Champions, dove retsa ancora a zero punti! Per non parlare della Serie A dove la Vecchia Signora arranca a metà classifica, prigioniera di una squadra senza gioco e senza futuro! Insomma, il mercoledì di Coppa apre ufficialmente ladella: prima o poi

ZonaBianconeri : RT @freeskipperIT: #Juventus: è crisi nera! - ZonaBianconeri : RT @PianetaMilan: Quotidiani sportivi, le prime pagine: vittorie #Milan e #Napoli, crisi #Juventus #ACMilan #SempreMilan - PianetaMilan : Quotidiani sportivi, le prime pagine: vittorie #Milan e #Napoli, crisi #Juventus #ACMilan #SempreMilan - freeskipperIT : #Juventus: è crisi nera! - ZonaBianconeri : RT @Libero_official: La #Juventus è in profonda crisi dopo la sconfitta con il #Benfica: il dito dietro cui si nasconde #Allegri si sta spe… -

Zero punti dopo due partite nel girone di Champions , un punto nelle ultime tre partite. Non sono solo i numeri a fotografare una Juve sempre più indi identità e di risultati. Il 2 - 1 contro il Benfica compromette (non irrimediabilmente) il Gruppo H, con i bianconeri lontanissimi dagli ottavi . Eppure la Juve parte forte, illude, poi si ...La verità è che il mercoledì di coppe apre ufficialmente ladella: prima o poi qualcuno si renderà conto che è stata fatto un mercato sbagliato di grandi nomi e vecchietti forti solo ...La Salernitana che la fa tremare a Torino, costringendola a un confuso salvataggio finale, conferma le difficoltà in cui si dibatte la Juventus e con lei Max Allegri, già colpito dalla furia di Mbappè ...Milik in stato di grazia, gli bastano 4 minuti per trovare il gol del vantaggio. Miretti, alla lunga sta cedendo il passo alle insicurezze dei suoi 19 anni ...