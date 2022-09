Ginnastica ritmica | Sofia Raffaeli si sposa con il podio | bronzo con le clavette ai Mondiali

(Di giovedì 15 settembre 2022)non scende più dalai2022 di, in corso di svolgimento alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria). La ribattezzata Formica Atomica ha conquistato la medaglia dinella Finale di Specialità con le: qualche piccola sbavatura ha fermato l’azzurra a 31.850 punti. Si tratta della terza medaglia consecutiva per la 18enne marchigiana in questa rassegna iridata, dove si sta comportando da assoluta protagonista. Dopo essersi laureata Campionessa del Mondo con il cerchio e con la palla nella giornata di ieri,ha comunque messo la propria firma anche con questo attrezzo nonostante le poche ore di sonno tra le gare di ieri sera e le qualifiche di stamattina. ...

Quarto podio italiano al mondiale bulgaro, secondo bronzo, dopo quel ...È la prima volta che un'atleta azzurra vince una medaglia d'oro individuale, ma lei ne vince addirittura due: una al cerchio e una alla palla. Bronzo per Milena Baldassarri ...