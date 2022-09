Delitti in Paradiso 11 torna su Rai2 il 15 settembre con Professor T e Ultima Traccia | Berlino | ecco le trame

(Di giovedì 15 settembre 2022)in11in onda sugiovedì 15dopo la pausa durata un paio di settimane: si riparte da metà stagione, col quinto episodio, trasmesso in prima visione assoluta per l’Italia. La programmazione diin11 si era interrotta sudopo l’episodio dell’addio alla detective sergente Florence Cassell, con l’uscita di scena dell’attrice Joséphine Jobert per la seconda volta nella storia della serie (aveva già lasciato il cast nell’ottava stagione) e ora riparte con la seconda parte di stagione.in11 ricomincia nella programmazione dipassando dal mercoledì (ora occupato dal docu-reality Nudi per la vita) al giovedì sera. Si ...

IMTV

... hanno la missione di far esplodere la macchina di uno spacciatore di droga (uccidendolo) che passerà per un ponte TELEFILM Su Rai Due dalle 21.20 la seriein. Titolo dell'episodio ...in, ore 21:20 su Rai 2 Serie tv in prima visione. Gli scenari paradisiaci dei Caraibi e le indagini di un poliziotto alla ricerca dell'autore di un omicidio. Episodio 5x11 La casa ... Delitti in Paradiso (15 settembre): “Un amore malato” oggi su Rai 2 Ecco la guida tv e la programmazione di stasera giovedì 15 settembre 2022 da Rai Uno a Italia Uno. Su Rai Uno, dalle 21:25, ci sarà il programma di attualità condotto da Bruno Vespa Porta a Porta – Sp ...