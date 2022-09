Carenza di Co2, Gruppo Bracca e Pineta: “Fornitore stabile, per ora nessuna difficoltà” (Di giovedì 15 settembre 2022) Zogno. “In questo momento il nostro Gruppo non accusa difficoltà perché si appoggia su un Fornitore storico, stabile nonostante le circostanze. In generale, la necessità di ricercare nuove fonti di approvvigionamento per garantire una fornitura continuativa di Co2 resta una questione urgente, aggravata dall’aumento dei costi energetici di produzione e distribuzione che pesano sulle aziende, ma stiamo facendo il possibile per non penalizzare il consumatore”. Così Luca Bordogna, amministratore delegato del Gruppo Acque Minerali Bracca e Pineta, con sede a Zogno e Clusone, interviene sul tema delle carenti forniture di anidride carbonica per la produzione di acqua frizzante e bibite gassate. Il settore è molto importante – considerato che l’Italia è tra i più grandi paesi ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 15 settembre 2022) Zogno. “In questo momento il nostronon accusaperché si appoggia su unstorico,nonostante le circostanze. In generale, la necessità di ricercare nuove fonti di approvvigionamento per garantire una fornitura continuativa di Co2 resta una questione urgente, aggravata dall’aumento dei costi energetici di produzione e distribuzione che pesano sulle aziende, ma stiamo facendo il possibile per non penalizzare il consumatore”. Così Luca Bordogna, amministratore delegato delAcque Minerali, con sede a Zogno e Clusone, interviene sul tema delle carenti forniture di anidride carbonica per la produzione di acqua frizzante e bibite gassate. Il settore è molto importante – considerato che l’Italia è tra i più grandi paesi ...

