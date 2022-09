Bobby Fish: “Vi spiego le differenze tra Tony Khan e Triple H” (Di giovedì 15 settembre 2022) Bobby Fish è uno dei freschi “disoccupati” della AEW. Dopo una vita in giro per il globo, è approdato in WWE per poi passare alla corte di Tony Khan. In quel di Jacksonville non era convinto del modo in cui veniva gestito e ha preferito farsi da parte. Ora che non fa piu’ parte della federazione sta contestando tutte quelle che sono le pecche “dall’altra parte della barricata”. Una di queste è la differenza che passa tra Tony e Triple H. Lo sfogo “In AEW mi sentivo un solista. Non ho mai avuto quel cenno o quello sguardo di riconoscenza da qualcuno all’interno del backstage. In WWE è diverso e sono onorato di aver lavorato per Triple H“. Leggi su zonawrestling (Di giovedì 15 settembre 2022)è uno dei freschi “disoccupati” della AEW. Dopo una vita in giro per il globo, è approdato in WWE per poi passare alla corte di. In quel di Jacksonville non era convinto del modo in cui veniva gestito e ha preferito farsi da parte. Ora che non fa piu’ parte della federazione sta contestando tutte quelle che sono le pecche “dall’altra parte della barricata”. Una di queste è la differenza che passa traH. Lo sfogo “In AEW mi sentivo un solista. Non ho mai avuto quel cenno o quello sguardo di riconoscenza da qualcuno all’interno del backstage. In WWE è diverso e sono onorato di aver lavorato perH“.

