Allerta meteo arancione, scuole chiuse in alcuni comuni del Salernitano (Di giovedì 15 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoA seguito dell’Allerta meteo arancione emessa dalla Protezione Civile regionale, dalle ore 21 del 15 settembre 2022 per 24 ore, alcuni sindaci hanno emesso ordinanza di chiusura. Tra i primi, il sindaco di Cava de’Tirreni, Vincenzo Servalli ha riunito il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) ed è stata decisa la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, venerdì 16 settembre. Anche a Scafati il sindaco Salvati ha optato per lo stesso provvedimento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoA seguito dell’emessa dalla Protezione Civile regionale, dalle ore 21 del 15 settembre 2022 per 24 ore,sindaci hanno emesso ordinanza di chiusura. Tra i primi, il sindaco di Cava de’Tirreni, Vincenzo Servalli ha riunito il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) ed è stata decisa la chiusura delledi ogni ordine e grado per la giornata di domani, venerdì 16 settembre. Anche a Scafati il sindaco Salvati ha optato per lo stesso provvedimento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

