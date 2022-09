Alfonso Signorini su Totti e la Blasi | ecco cosa si cela dietro l’intervista discussa di Francesco

(Di giovedì 15 settembre 2022) Nell’ultimo numero del magazine Chi, diretto da, quest’ultimo si è dedicato, ancora una volta, all’affairee Ilary. Il giornalista si è soffermato soprattutto sullaintervista che l’ex calciatore ha rilasciato domenica scorsa per Il Corriere della Sera. In molti ritengono chesia stato mal consigliato dal suo avvocato L'articolo proviene da KontroKultura.

StigmabaseE : RT @StigmabaseE: [ITAL] Alfonso Signorini ha svelato tutta la verità, 'E' la migliore del mondo' ecco cosa pensa veramente: Ma difendo i Ga… - mrcprovacitu : lunedì 19 ore 21:45 per l’ingresso di alfonso signorini - dobbyeelfo : Basta ragazzi basta l'unica persona omosessuale che potrebbe essere d'accordo con questa è Alfonso Signorini - CronacaSocial : Alfonso Signorini svela la verità sull'esclusione di Adriana Volpe al GF Vip: le sue parole ??… - waltergianno : Alfonso Signorini svela la verità sull'esclusione di Adriana Volpe al GF Vip: le sue parole ??… -

Ascolta questo articolo Mancano pochissimi giorni per l'inizio della settima edizione del ' Grande Fratello Vip ', il reality show di Canale 5 condotto dainsieme alla nuova opinionista Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Sul lato cast però si sa ben poco, poiché i concorrenti confermati sono Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati. ...A lanciare la news è il magazine Oggi che ha fatto sapere cheè riuscito a mettere a segno un colpaccio, arruolando una personalità di peso del mondo del cinema, delle serie tv e ...Come riportato testualmente dal sito "Blog Tivvù", Dayane Mello sui social network attacca il mondo dei reality show, rivelando che ormai si tratta del suo passato ...Grande Fratello Vip 7, la nuova edizione parte lunedì 19 settembre su Canale 5. I primi concorrenti sono già in quarantena in vista della prima puntata.