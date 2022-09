Agenzia_Ansa : Nel suo primo discorso alla Nazione re Carlo III ha dedicato un commosso ricordo della madre, ha ringraziato 'l'ado… - freeskipperIT : Addio alle SIM fisiche, i nuovi iPhone funzioneranno solo con quelle virtuali. - Succhiandiamo : RT @Vladino_: Mario ha detto no al colesterolo, si alle sopracciglia ad ali di gabbiano e addio alla figa. - VivaLowCost : ??Apple presenta le AirTag: dite addio alle cose smarrite o rubate ?? - rakhmoxox : @eneaxox perché per ora lo trovo molto egoista ed irrispettoso e questo pensiero è arrivato all’apice quando - ha… -

La Papas soffriva di Alzheimer dal 2013 e, ormai, aveva dato l'scene già da qualche anno. Federico Fellini era tra i suoi ammiratori più sinceri, mentre Audrey Hepburn l'aveva definita ...Penelope. Le Parche hanno tagliato l'ultimo filo dell'instancabile telaio, quello della vita. ... l'attrice greca di mediterranea e olimpica bellezza chenostre latitudini ha trovato una ...Jesi in lutto per il 67enne Massi, spentosi a causa di un male Eliano Massi, 67 anni, non ce l'ha fatta. Si è spento dopo una lunga malattia l'ex dirigente d'azienda ed ex allenatore del Monsano ...Niente vestigia, nessuna rifunzionalizzazione né elementi recuperati. La «demolizione totale» degli impianti prevista dopo la riduzione delle volumetrie imposta dai parametri del Pgt. Non si salverebb ...