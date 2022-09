Xi | papa Francesco e le concessioni religiose in Cina

Leggi su formiche

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Nel primo viaggio all’estero di Xi Jinping in quasi 1.000 giorni, il leader cinese arriva in Kazakistan partendo da unaancora bloccata da Covid, o meglio dalla politica “Zero Covid” pensata dal Partito/Stato anche per diffondere una narrazione di estrema rigidità e attenzione sulla diffusione pandemica (che invece potrebbero aver avuto origini da disattenzioni e negligenze nella provincia di Wuhan). Non solo, Xi esce dal suo Paese col peso di una situazione economica non eccellente – la crescita procede più lentamente del previsto. Di più: sulle spalle sente anche gravare il report sullo Xinjiang, quello in cui le Nazioni Unite hanno dichiarato che laha commesso “gravi violazioni dei diritti umani” contro gli uiguri e altri musulmani turchi, compresi i kazaki., e che ha suscitato indignazione. Lacerca di promuovere un ...