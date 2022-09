Traffico Roma del 14-09-2022 ore 09:30 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto Traffico in coda per un incidente sulla tangenziale est tra la via Tiburtina e via Salaria verso lo stadio Olimpico l’incidente avvenuto all’interno la galleria nuova circonvallazione interna possibile chiusura temporanea all’altezza di via Tiburtina Traffico è colonnato anche sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo e la tangenziale est code per Traffico sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia trafficata anche la carreggiata esterna con code tra Prenestina e Tiburtina intenso il Traffico sulla via Flaminia con code tra Labaro e via dei Due Ponti verso il centro analoga situazione sulla via Salaria tra la motorizzazione civile via Gaiole in Chianti code per Traffico sulla Cassia bis tra Castel de’ ceveri e ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda per un incidente sulla tangenziale est tra la via Tiburtina e via Salaria verso lo stadio Olimpico l’incidente avvenuto all’interno la galleria nuova circonvallazione interna possibile chiusura temporanea all’altezza di via Tiburtinaè colonnato anche sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo e la tangenziale est code persulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia trafficata anche la carreggiata esterna con code tra Prenestina e Tiburtina intenso ilsulla via Flaminia con code tra Labaro e via dei Due Ponti verso il centro analoga situazione sulla via Salaria tra la motorizzazione civile via Gaiole in Chianti code persulla Cassia bis tra Castel de’ ceveri e ...

VAIstradeanas : 09:29 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 09:11 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - romaatac1 : ?? #BusRoma #RomaSud #atac ?? #Traffico rallentato in via #Laurentina tra via delle Testuggini e via di Acqua Acetos… - Delilah17tw : Immaginate Roma senza il traffico infernale. Un sogno. Che non si vuole raggiungere. Grazie sindaco.… - romaatac1 : ?? #BusRoma #RomaEst #atac ?? Sempre in via #Nomentana #traffico rallentato tra Tor Lupara e Colleverde dir. Roma.… -