Strepitosa Sofia Raffaeli | due ori mondiali al cerchio e alla palla

(Di mercoledì 14 settembre 2022) AGI - È storico bis per. In poco più di mezz'ora la fuoriclasse della ginnastica ritmica azzurra ha conquistato ben due medaglie d'oro nella prima giornata dei Campionatiassoluti diin Bulgaria. Dopo quello al, la 18enne ginnasta di Chiaravalle si è imposta anche. La portacolori delle Fiamme Oro ha totalizzato 34.900 punti. Argentotedesca Darja Varfolomeev (34.100). Ottimo bronzo per l'altra italiana Milena Baldassarri: la 20enne di Ravenna ha totalizzato 32.400 punti.

Velletri Life

... e anche qui giovanissime: a confermarsi è stata unaRebecca De Rosa (Rari Nantes Torino)... per le OVER50 Ilaria De Grande, Paola Sarchi ePignati. Premio per il gruppo più numeroso ...E dopo unacarriera musicale in tv e sui palchi di tutto il mondo accanto ad Al Bano, l'... Poi saremo a Zurigo,, Bucarest, Cluj - Napoca (Romania), Katowice e Lodz (Polonia)". Oltre ... “Velletri Libris” chiude una stagione strepitosa con il sold out per Ermal Meta