sportli26181512 : Ecco il Saot: la tecnologia ai raggi X che rivoluziona il fuorigioco: Dopo la Var, arriva il Saot: la tecnologia ai… - Gazzetta_it : Dopo la Var, arriva il Saot: la tecnologia ai raggi X che rivoluziona il fuorigioco #arbitri - calciomercatoit : ?? #JuveSalernitana cambia il #VAR: la #SerieA pronta ad introdurre il fuorigioco semi-automatico e si lavora anche… -

La 'criptonite' contro i casi dimoderni e futuri sarà il, un acronimo (di 'Semi - Automated Offside Technology') che risolve tutto in pochi secondi e non lascia tracce in stile Juventus - Salernitana. Il...Stando alle informazioni raccolte dalla Gazzetta dello Sport, la Serie A si prepara all'introduzione del(Semi Automated Offside Technology), ovvero ilsemi - automatico, già a ottobre, non aspettando dunque la lunga pausa per il Mondiale che si giocherà in Qatar tra novembre e dicembre. ...ForzAzzurri.net - La Gazzetta dello Sport - SAOT, fuorigioco semi-automatico: i dettagli sulla novità in campo. Arriva la soluzione ai problemi, da oggi il lavoro arbitrale ...Dopo quanto accaduto nell'ultimo turno di campionato, con le polemiche che hanno preso la scena nel match tra Juventus e Salernitana, nel nostro ...