Samantha Cristoforetti diventa comandante della Stazione Spaziale Internazionale

matteorenzi : Complimenti a Samantha Cristoforetti, prima donna europea a ricoprire la carica di comandante della Stazione spazia… - Link4Universe : Samantha Cristoforetti diventerà ufficialmente comandante della ISS e sarà la quinta persona europea ad esserlo e l… - Agenzia_Ansa : Samantha Cristoforetti sarà comandante della Stazione Spaziale #ANSA - AdalucDe : RT @CIaudiaGiulia: ?? #ESA astronaut Samantha #Cristoforetti becomes first European female ISS commander #AstroSamantha @ESA_Italia sarà Co… - GiusiCollura : RT @Agenzia_Ansa: Samantha Cristoforetti sarà comandante della Stazione Spaziale #ANSA -

La sua missione si avvia alla fase conclusiva, con un rientro a Terra previsto attorno entro (e non oltre) metà ottobre. E, astronauta italiana dell'ESA, aggiunge un nuovo record, a tutti quelli già conseguiti durante la missione in corso: presto ricoprirà il ruolo di comandante della Stazione ...è stata nominata comandante dell'equipaggio della Stazione spaziale internazionale (Iss), subentrando a Oleg Artemyev. Lo ha reso noto la stessa Esa, spiegando che con l'..."Congratulazioni a Samantha. La sua nomina è motivo di particolare orgoglio per l’Italia e per l’Europa. Come prima donna europea a ricoprire la carica di comandante della Stazione Spaziale Internazio ...Saccoccia (Asi): "Nomina motivo di orgoglio per Italia e Ue' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 set - L'astronauta italiana dell'Esa Samantha Cristoforetti e' stata nominata comandante della ...