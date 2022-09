Ponte Morandi | pm | con questi numeri il processo non avrà fine

repubblica : Genova, processo Ponte Morandi / La clamorosa richiesta di Autostrade: 'Citazione nulla, non dobbiamo risarcire par… - fattoquotidiano : Processo Ponte Morandi, Aspi e Spea chiedono di essere escluse dai risarcimenti. Ad aprile ratificato un patteggiam… - RaiNews : Prima udienza dopo la pausa estiva del processo per il crollo del ponte Morandi del 14 agosto 2018 che causò la mor… - lalitapetila : RT @ElioLannutti: Processo Ponte Morandi, Aspi e Spea chiedono di essere escluse dai risarcimenti. Ad aprile ratificato un patteggiamento d… - MraCnz : @coccione1963 Il fatto è che la gente dopo ci crede, come quando @GiovanniToti in diretta TV disse ai liguri che gr… -

"Quello che ci preoccupa davvero - ha spiegato Egle Possetti, portavoce del Comitato ricordo vittime del- e' il possibile numero abnorme delle parti nel processo che allungherebbe in ......per l'Italia (Aspi) e la sua società controllata per l'ingegneria Spea hanno chiesto al tribunale di Genova di essere escluse come responsabili civili del processo per il crollo delche ...I pubblici ministeri Massimo Terrile e Walter Cotugno hanno espresso parere favorevole, i legali delle parti civili si sono opposti. Sarà il collegio a decidere se escludere Aspi e Spea.Autostrade e la società di manutenzioni Spea chiedono di non essere citate come responsabili civili, non pagando così i risarcimenti in caso di condanna ...