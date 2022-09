MotoGP, Quartararo: “Aragon la pista più difficile per noi tra quelle che restano” (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Penso che il GP di Aragon sarà la gara più dura di quelle che ci restano. Ma sono concentrato, voglio fare una grande gara. Su quella pista finora non ho mai fatto meglio di una top 5. Speriamo di poter essere davvero forti, fare una grande gara ed essere orgogliosi di noi stessi”. Così Fabio Quartararo, pilota Yamaha, a pochi giorni dal Gran Premio di Aragon di MotoGP. Nel mercoledì di avvicinamento ha parlato anche Franco Morbidelli: “Abbiamo fatto dei buoni passi prima della gara di Misano e anche durante i test successivi. A Misano siamo stati sfortunati, questo fine settimana ci riproveremo. Ho dei bei ricordi ad Aragon nel 2020, quando ho vinto il GP di Teruel. Sappiamo che la concorrenza è dura ma abbiamo già dimostrato di poter ottenere buoni ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Penso che il GP disarà la gara più dura diche ci. Ma sono concentrato, voglio fare una grande gara. Su quellafinora non ho mai fatto meglio di una top 5. Speriamo di poter essere davvero forti, fare una grande gara ed essere orgogliosi di noi stessi”. Così Fabio, pilota Yamaha, a pochi giorni dal Gran Premio didi. Nel mercoledì di avvicinamento ha parlato anche Franco Morbidelli: “Abbiamo fatto dei buoni passi prima della gara di Misano e anche durante i test successivi. A Misano siamo stati sfortunati, questo fine settimana ci riproveremo. Ho dei bei ricordi adnel 2020, quando ho vinto il GP di Teruel. Sappiamo che la concorrenza è dura ma abbiamo già dimostrato di poter ottenere buoni ...

