London Bridge is down. La regina è morta, viva il re! (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il ponte di Londra è caduto. Elisabetta II è morta. La storia è compiuta. "London Bridge is down". Con questa frase il Segretario Privato della regina ha comunicato la morte di Queen Elizabeth al Primo Ministro, al Segretario di Gabinetto e al Privy Council, il consiglio privato della sovrana. "London Bridge is down" è la comunicazione in codice che identifica un iter concitato, che viaggia su linee telefoniche privatissime e che sfocia nell'ultimo cartello, sempre appeso alla cancellata di Buckingham Palace. Il comunicato ufficiale della morte di Sua Maestà. London Bridge is down 8 settembre 2022. Testimoni della storia. Un racconto di vita che è già parte del rincorrersi di ...

