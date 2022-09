LIVE Giro di Toscana 2022 in DIRETTA: Cristian Rodriguez solo al comando! Lo inseguono in 5, gruppo invece a 4? (Di mercoledì 14 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.18 Il gruppo viaggia veloce: ora è a 3’45” dalla testa della corsa. 14.15 Daan Hoeks (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM) è stato ripreso dal gruppo. 14.11 I 4 inseguitori provano a organizzare le operazioni di aggancio a Rodriguez. 14.06 Rodriguez prosegue nel suo tentativo in solitaria, davanti a tutti. 14.02 Il gruppo a questo punto vuole portarsi a meno di 4’30”. 13.58 Aggiornamento sulla distanza del gruppo dalla testa della corsa: 4.’52”. 13.54 Daan Hoeks fatica e si stacca dal gruppo dei 5 inseguitori di Rodriguez. All’inseguimento del corridore della TotalEnergies rimangono quindi in 4. 13.50 Cristián Rodríguez è riuscito già a guadagnare una quarantina di secondi sugli – ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.18 Ilviaggia veloce: ora è a 3’45” dalla testa della corsa. 14.15 Daan Hoeks (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM) è stato ripreso dal. 14.11 I 4 inseguitori provano a organizzare le operazioni di aggancio a. 14.06prosegue nel suo tentativo in solitaria, davanti a tutti. 14.02 Ila questo punto vuole portarsi a meno di 4’30”. 13.58 Aggiornamento sulla distanza deldalla testa della corsa: 4.’52”. 13.54 Daan Hoeks fatica e si stacca daldei 5 inseguitori di. All’inseguimento del corridore della TotalEnergies rimangono quindi in 4. 13.50 Cristián Rodríguez è riuscito già a guadagnare una quarantina di secondi sugli – ...

