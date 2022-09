LIVE Giro di Toscana 2022 in DIRETTA: 10 km al traguardo. Daniel Martinez con 20? di vantaggio sugli inseguitori (Di mercoledì 14 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10 Meno di 10 km al traguardo! 16.08 Il gruppetto inseguitori mangia qualche secondo a Daniel Martinez: ora sono 24 i secondi che separano il battistrada da Chaves (EF Education-EasyPost), Rota (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Rubio (Movistar Team) e Hirschi (UAE Team Emirates). 16.04 Rimane stabile sui 28? il vantaggio del corridore della INEOS Grenadiers sugli inseguitori. 16.01 Finisce la fase di discesa. Ora resta solo la pianura, con gli ultimi 15 km, verso Pontedera. 15.58 Sono 20 i km al traguardo! Martinez aumenta il suo vantaggio a 30?. 15.56 Daniel Martinez intanto prova a sciogliersi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.10 Meno di 10 km al! 16.08 Il gruppettomangia qualche secondo a: ora sono 24 i secondi che separano il battistrada da Chaves (EF Education-EasyPost), Rota (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Rubio (Movistar Team) e Hirschi (UAE Team Emirates). 16.04 Rimane stabile sui 28? ildel corridore della INEOS Grenadiers. 16.01 Finisce la fase di discesa. Ora resta solo la pianura, con gli ultimi 15 km, verso Pontedera. 15.58 Sono 20 i km alaumenta il suoa 30?. 15.56intanto prova a sciogliersi ...

zazoomblog : LIVE Giro di Toscana 2022 in DIRETTA: 30 km al traguardo. Gruppo compatto si stacca Battistella - #Toscana… - zazoomblog : LIVE Giro di Toscana 2022 in DIRETTA: 40 km al traguardo! Otto in fuga ma il gruppo è 30 secondi - #Toscana… - Tiz_CyclingLive : Giro della Toscana 2022 [LIVE STREAM] - zazoomblog : LIVE Giro di Toscana 2022 in DIRETTA: 70 km al traguardo! Sono in otto al comando fra cui Mirco Maestri - #Toscana… - zazoomblog : LIVE Giro di Toscana 2022 in DIRETTA: Cristian Rodriguez solo al comando! Lo inseguono in 5 il gruppo è molto stacc… -